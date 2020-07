Centrale del Latte d’Italia: da stamani l’offerta pubblica di acquisto di Newlat

Il Gruppo Newlat è un primario player multinazionale, multi-brand, multi-prodotto e multi-canale nel settore agro-alimentare italiano e europeo, con un ampio portafoglio di prodotti e marchi di proprietà, conosciuti a livello nazionale e internazionale

Il periodo di adesione, concordato con Borsa Italiana S.p.A., ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, avrà inizio alle 8.30 (ora italiana) del 6 luglio 2020 e terminerà alle 17.30 (ora italiana) del 24 luglio 2020 (estremi inclusi), salvo proroghe del periodo di adesione in conformità alla normativa applicabile. Il 24 luglio 2020 rappresenterà, pertanto, salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile, la data di chiusura dell’Offerta, ferma restando l’eventuale riapertura dei termini dell’Offerta come di seguito descritta. Qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell’articolo 40-bis, comma 1, lettera b), numero 1, del Regolamento Emittenti, il Periodo di Adesione sarà riaperto per cinque giorni di borsa aperta consecutivi a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo alla data di pagamento, e, dunque (salvo proroghe del Periodo di Adesione), per le sedute del 3, 4, 5, 6 e 7 agosto 2020 dalle ore 8:30 (ora italiana) alle ore 17:30 (ora italiana) (la “Riapertura dei Termini”).

Newlat riconoscerà, per ogni azione CLI portata in adesione all’Offerta, un corrispettivo composto da:

− una componente rappresentata da Azioni Newlat, pari a n. 0,33 Azioni Newlat;

− e una componente in denaro, pari a Euro 1,00.

Il Corrispettivo verrà corrisposto agli azionisti di CLI che aderiranno all’Offerta durante il Periodo di Adesione in data 31 luglio 2020 (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile). In caso di Riapertura dei Termini, il Corrispettivo verrà corrisposto agli azionisti di CLI aderenti all’Offerta durante la Riapertura dei Termini in data 14 agosto 2020 (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile). Le Azioni Newlat di nuova emissione offerte quale Corrispettivo in Azioni agli azionisti CLI aderenti all’Offerta avranno godimento regolare e, pertanto, attribuiranno ai loro possessori pari diritti rispetto alle azioni emesse da Newlat già in circolazione al momento dell’emissione e saranno negoziate sul MTA.