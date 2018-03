Cento pagine di verità sulle mille menzogne della vita

In “Mi stai mentendo? Come conoscere la verità dietro le bugie”, il nuovo libro dello psicoterapeuta fiorentino Francesco Albanese. Sei pratici capitoli, ricchi di esempi, per riconoscere le menzogne degli altri e conoscere meglio se stessi

FIRENZE- E’ uscito nelle scorse settimane, per l’editoriale Programma, “Mi stai mentendo? Come conoscere la verità dietro le bugie”, il libro dello psicologo e psicoterapeuta fiorentino Francesco Albanese. Specialista in Psicologia Clinica e della Comunicazione, Albanese, dopo la formazione accademica al Dipartimento di Psichiatria dell’Università di Pisa, ha approfondito gli aspetti psicologici della raccolta di informazioni testimoniali giudiziarie. Con il tempo ha scoperto anche una vocazione per la divulgazione, che lo ha portato a scrivere per il grande pubblico.

Co-fondatore della rivista on-line PsicoLAB.net e fondatore della rivista Neuroscienze.net, dopo i volumi “Psicologia e Alchimia della Coppia. Trasformare sé stessi attraverso le relazioni” (2013) e “Perché mi capita?” (2015) quest’anno lo psicologo fiorentino ci insegna a riconoscere la verità dietro le bugie. “Mi stai mentendo?” è infatti un manuale che spiega come guardare e ascoltare tutto ciò che accompagna la conversazione parlata: la posizione del corpo di chi sta davanti a voi e i suoi movimenti, il tono della voce e le sue pause, la sua vicinanza e le espressioni del viso, le scelte linguistiche. Tutti elementi che contribuiscono ad arricchire la conversazione e a cui normalmente non diamo peso, ma che registriamo e dovremmo invece valutare.

Francesco Albanese, in una chiave divulgativa e un tono adatto al grande pubblico, dipana la sua lezione con molti esempi concreti, tratti anche dalla personale esperienza di vita, proprio con l’obiettivo di spingere il lettore a esercitare le tecniche presentate nelle occasioni di tutti i giorni.

“La verità è sempre e comunque sotto i nostri occhi -spiega a Nove da Firenze l’autore- dipinta sul volto del nostro interlocutore, scritta nella posizione del suo corpo, o annidata tra i suoi gesti, basta solo sapere guardare per riconoscerla”.

Siccome il corpo parla più della bocca, il buon cacciatore di bugie deve saper trovare i punti di discrepanza tra il linguaggio parlato e quello corporeo. Il libro di Francesco Albanese, in sei pratici capitoli, ricchi di esempi, diverte il lettore con una agevole lettura, ma svela autentici segreti per riconoscere le menzogne degli altri e conoscere meglio se stessi.