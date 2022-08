Cecina, in spiaggia gratis con l'autobus

CECINA LI - In spiaggia sull’autobus e gratis.

Si traduce in questo modo la scelta del Comune di Cecina e di Autolinee Toscane di incentivare la mobilità pubblica così da far ridurre il ricorso ai mezzi privati.

Grazie, infatti, alla convenzione fra l’amministrazione comunale di Cecina e Autolinee Toscane (l’azienda che dallo scorso 1° novembre gestisce il trasporto pubblico locale in Toscana) fino al prossimo 28 agosto 2022, sarà possibile andare a Cecina Mare e tornare da Cecina Mare sui bus urbani di AT tutti i giorni e in maniera assolutamente gratuita.

Nel dettaglio le linee urbane interessate sono:

la linea 1 che effettua il seguente percorso:

Ospedale- P.za Libertà – Stazione FS – Cimitero – Cecina Mare

e

la Linea 4 che effettua il seguente percorso:

Cecina P.za Libertà – Palazzi – Gorette – Cecina Mare

Inoltre, dal prossimo 1° agosto 2022 le corse della Linea 1 verranno intensificate così da rispondere in maniera più completa alla domanda di trasporto pubblico verso il mare.