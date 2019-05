Cecco e Cipo live al Combo Social Club

Protagonisti di X Factor 8, tornano con il loro quarto album e il nuovo tour "Straordinario". Segue dj set by Maghero DJ

Cecco e Cipo, alias Simone Ceccanti e Fabio Cipollini, entrambi di Vinci, classe ’92, muovono i primi passi nella scena musicale da giovanissimi, tra recite natalizie e circoli ARCI. “Roba da Maiali”, pubblicato nel dicembre 2011, e "Lo Gnomo e lo Gnu", pubblicato nel giugno 2014, sono i loro primi due album su etichetta Labella, prima di X Factor.

Nel settembre 2014 si esibiscono infatti alle audizioni di X-Factor con “Vacca Boia”, conquistando giudici e pubblico e vengono definiti dalla stampa come i veri protagonisti di X Factor 8. Con l'esibizione a #XFactor diventano trending topic su Twitter, entrano in classifica F.I.M.I., nella Top Ten iTunes e nelle playlist Viral 50 di Spotify, mentre il video dell’audizione raggiungerà 4 milioni di visualizzazioni.

Con il successivo #VaccaBoia Tour arrivano a contare cento date in un anno e il M.E.I. di Faenza assegna loro un premio speciale come band live più attiva dell’anno. Nel marzo 2016 esce “Flop” (Labella), terzo album in studio, e riprendono l'attività live che in due anni conta altre 100 date, toccando tutte le città e i club più importanti d’Italia. Il concerto finale del tour viene registrato ed esce il 25 dicembre 2018 su tutte le piattaforme digitali con l'album “Cecco e Cipo live @ Combo”.

Dopo un anno di pausa da palchi e interviste, il duo torna sulle scene a fine 2018 con il singolo “Tutto il bello che c’è”, seguito dal singolo "Decidi tu", anticipazioni dell'album “Straordinario”, uscito il 15 marzo 2019 per BlackCandy Records / Warner Chappell.

Il Combo Social Club è in via Mannelli 2 a Firenze.