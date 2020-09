Ceccardi: "Ci ho creduto fino alla fine, ora buon lavoro a Giani"

La candidata del centrodestra ammette la sconfitta. "Non mi sono risparmiata un secondo, grazie a tutti quelli che mi hanno aiutata"

Susanna Ceccardi ha perso, non sarà il primo governatore donna né del centrodestra della Toscana. Lo riconosce lei stessa con un post su Facebook di poco fa: "È stata una bella partita. Io ci ho creduto fino alla fine e non mi sono risparmiata un secondo. Ci ho messo anima e cuore, insieme a tutti quelli che mi hanno aiutata. Grazie in primis ad Andrea, il mio primo supporter, consulente, amico, il mio grande amore.Grazie ai ragazzi del mio staff: siete stati fantastici. Grazie a tutti voi amici, perché siete sognatori che amano la nostra Toscana come nessuno. Adesso buon lavoro a Eugenio Giani, con l'auspicio che lavori per il bene di tutti i Toscani".