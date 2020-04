"Cavalli chiude la sede di Sesto, tutti i 170 dipendenti a Milano"

foto di archivio

I sindacati all'attacco: "Scelta inaccettabile". La richiesta alla Regione: riattivare il tavolo di crisi

"Nel corso di un incontro richiesto rispetto all’applicazione della cassa integrazione, l’azienda ci ha comunicato la decisione del consiglio di amministrazione di voler procedere al superamento della sede di Firenze, con il trasferimento di tutto il personale (170 dipendenti) a Milano, nell’arco dei prossimi mesi". Così Luca Barbetti, Filctem-Cgil Firenze, Mirko Zacchei, Femca-Cisl Firenze-Prato, RSU Roberto Cavalli. "Dopo i gravissimi mesi di totale assenza di chiarezza sulle prospettive industriali della Roberto Cavalli e sul futuro delle attuali sedi di lavoro delle persone - proseguono - in una situazione di piena emergenza sanitaria del paese e con l’azienda ferma, la nuova proprietà ha comunicato la decisione di chiudere la sede di Sesto Fiorentino.Come organizzazioni sindacali, assieme alle Rsu aziendali, abbiamo espresso la nostra contrarietà ad una scelta che abbiamo tentato di scongiurare con ogni mezzo. Dopo i tagli, le esternalizzazioni e i cambi di management - sempre sulle spalle dei lavoratori -a più riprese abbiamo richiesto certezze sul futuro dell’azienda e delle persone che ci lavorano, non ultimo nel tavolo di crisi in Regione Toscana.Preannunciare oggi un’ipotesi di trasferimento a Milano ci pare davvero una scelta inaccettabile per un marchio che qui, a Firenze, doveva invece rilanciarsi". "Una decisione, questa - riprendono - non accompagnata dalla necessaria presenza di un piano industriale".

I sindacati hanno immediatamente richiesto alla Regione Toscana la riattivazione del tavolo di crisi, "dove peraltro più volte è stata ribadita la centralità del territorio anche per il rilancio dell’azienda".