Catturati 11 cinghiali vicino all'ospedale di Careggi

Attività di trappolaggio della Polizia provinciale: altri sette presi vicino alle case. La Toscana conta il record di ungulati: sono almeno 420mila tra cinghiali (il 30% di tutta Italia), caprioli e daini

Grazie all'attività di trappolaggio in chiave di prevenzione danni da parte di ungulati, la Polizia provinciale della Città Metropolitana di Firenze ha catturato nei giorni scorsi nei dintorni di Firenze, in zone abitate, diciotto cinghiali, 11 dei quali nell'area ospedaliera di Careggi.

Recentemente, in una conferenza della Cia Toscana sono emersi numeri altisonanti sugli ungulati nella nostra regione: la Toscana ne conta più di tutte le altre regioni, almeno 420 mila, il 30 per cento di cinghiali di tutta Italia, il 40 e 45 per cento di caprioli e daini; e danneggiano spesso i campi coltivati.