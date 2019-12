Castelfiorentino diventa Città: lunedì il decreto in Prefettura

Il sindaco Falorni riceverà l'atto firmato dal presidente della Repubblica Mattarella. Sei nuovi Cavalieri (Antonello Apicella, Riccardo Antonio Barbara, Elena Galeotti, Federico Matteuzzi, Salvatore Polizzi e Fabrizio Vignoli) e un nuovo Commendatore (Luigi Federico Signorini)

Lunedì 9 dicembre, alle ore 18.00 , in Prefettura si svolge la cerimonia per la consegna delle onorificenze di commendatore e cavaliere. Sono gli O.M.R.I, le onorificenze dell'ordine al merito della Repubblica Italiana, conferite dal Capo dello Stato a coloro che si sono distinti per impegno e qualità professionali nella propria vita lavorativa o per aver operato con particolari fini sociali e umanitari.

Elenco dei 7 insigniti:

Cavalieri: Antonello Apicella, Riccardo Antonio Barbara, Elena Galeotti, Federico Matteuzzi, Salvatore Polizzi, Fabrizio Vignoli.

Commendatore : Luigi Federico Signorini

Nel corso della la cerimonia sarà conferita anche la medaglia d'oro al valor civile alla memoria di Massimo Barlacchi che ha perso la vita nel tentativo di salvare un bambino, travolto dal mare in burrasca, nell'agosto del 2014 a Savona.

Verrà, infine, consegnato al Sindaco Alessio Falorni, il decreto con il quale il Presidente della Repubblica concede al Comune di Castelfiorentino il "Titolo di Città".