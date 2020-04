Castelfiorentino: cancellati tutti gli eventi di maggio e giugno

Da “Agricola” a “In/Canti e Banchi”, dal “Palio” a “Note di Wine”

La Giunta Comunale di Castelfiorentino ha preso la decisione, alquanto sofferta, di cancellare tutti gli eventi programmati per i mesi di maggio e giugno, un periodo in cui si concentrano una serie di iniziative di particolare rilevanza che richiamano puntualmente centinaia e, in alcuni casi, migliaia di persone. Un provvedimento necessario, anzi indispensabile, alla luce delle nuove regole che andranno a ricadere nella cosidetta “fase 2”, ovvero durante la riapertura delle attività produttive e commerciali. La scelta della Giunta, maturata dopo attenta riflessione, scaturisce anche dal fatto che quasi tutti gli eventi in calendario richiedono tempi di organizzazione adeguati e un impegno considerevole di risorse (da parte del Comune, delle associazioni e degli sponsor) per cui sarebbe stato oltre modo rischioso attendere fino all’ultimo.

Sono stati di conseguenza cancellati eventi di spicco come “Agricola”, “In/Canti e Banchi”, “Castello Comix”, il tradizionale “Palio di Castelfiorentino”, “Note di Wine” (giugno), oltre al River Trophy e alle molteplici iniziative promosse dall’AVIS (“Bicincittà”, il motoraduno, la staffetta runner organizzata insieme alla Polisportiva I’Giglio), e infine la rassegna teatrale estiva promossa dal Gat di Castelnuovo d’Elsa.

Nessuna decisione è stata invece presa fino a questo momento per quanto riguarda gli eventi programmati durante il mese di luglio, in attesa delle indicazioni che arriveranno dal Governo.

“Sebbene sia prevedibile un alleggerimento delle misure restrittive – osservano il Sindaco, Alessio Falorni, e gli Assessori Claudia Centi e Simone Bruchi – anche per la fase 2 sono preannunciate una serie di precauzioni, come il mantenimento del distanziamento sociale, di per sé poco compatibili con eventi che richiamano centinaia e addirittura migliaia di persone, per cui abbiamo deciso di soprassedere. Una scelta che abbiamo fatto anche per non impegnare inutilmente energie organizzative e risorse. Da parte nostra, destineremo il risparmio così ottenuto su altre misure e alla organizzazione di un calendario natalizio più ricco. Il ringraziamento di tutta la Giunta va naturalmente alle numerose associazioni e agli sponsor, per lo spirito di collaborazione e di comprensione che hanno portato a questa decisione sofferta”.

Questo l’elenco degli eventi cancellati:

1 maggio – Pranzo e concerto area Roosevelt (CGIL)

3 maggio - Spettacolo ContradArte

7-10 maggio – Agricola

10 maggio – Bicincittà (Avis)

10 maggio – La Traviata (Filarmonica “G. Verdi”)

10 maggio – Le vie della Fede (Sveliamo La Marca)

13 maggio – Carta delle Bambine (FIDAPA)

16-17 maggio – Soffitte in Piazza area Roosevelt

16 maggio – Spettacolo AISLA

16-29 maggio – Mostra Gruppo Fotografico Giglio Rosso

23 maggio – Cena Misericordia per Sara Scimmi

24 maggio – Raduno moto d’epoca

26 maggio – Premio Michele Mazzini

30 maggio/2 giugno – Trofeo Amicizia ABC

30-31 maggio – Castello Comix

30-31 maggio – Memorial Riccardo Neri Alessio Ferramosca

2 giugno – Veterane sulle due ruote (Avis)

4-7 giugno - In/Canti e Banchi

8 giugno – Saggio di ginnastica

10 giugno – Urban Running (Polisportiva)

11-21 giugno - Giocacastello

11 giugno – Spettacolo Passi di Luce

11 giugno – Cena contrade del Palio

13-21 giugno – Rassegna teatrale Gat

13 giugno – Note di Wine

14 giugno – Giornata mondiale del donatore

14 giugno – Meeting di Ciclismo

21 giugno – River Trophy

25 – 28 giugno – Palio di Castelfiorentino