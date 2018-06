​Caso di Dengue a Borgo San Lorenzo: disinfestazione del Comune

Causata da un virus presente in paesi tropicali e subtropicali

Segnalazione alla AUSL igiene pubblica e nutrizione di un caso di Dengue contratto in un paese tropicale in un cittadino abitante a Ronta, Comune di Borgo San Lorenzo. Il personale della prevenzione ha effettuato il sopralluogo con la Polizia Urbana di Borgo San Lorenzo per verificare la zona dal raggio di 200 metri dov'è è stato segnalato il caso su cui richiedere la disinfestazione urgente da far eseguire alla ditta convenzionata con l'amministrazione comunale.

La Dengue è una malattia di tipo simil-influenzale causata da un virus presente in paesi tropicali e subtropicali; si trasmette attraverso la puntura di alcuni tipi di zanzare (genere aedes) e non esiste trasmissione diretta da persona a persona. Anche per il caso segnalato, quindi, non esiste alcun rischio di trasmissione o contagio. Tuttavia poiché tra le zanzare che possono trasmettere la malattia c’è anche la zanzara tigre (Aedes Albopictus) che da alcuni anni è largamente diffusa nel nostro territorio, il Comune di Borgo San Lorenzo, a tutela della salute pubblica e per estrema precauzione come previsto anche dalle indicazioni ministeriali, si è attivato per organizzare i trattamenti di disinfestazione in modo da abbattere la densità delle zanzare nei luoghi circostanti alla residenza del caso.