Casinò online e sicurezza: come scegliere quello giusto?

A Firenze, come anche in molte altre città italiane si assiste sempre di più al fenomeno di una graduale tendenza all'abbandono di sale da gioco e sale scommesse in favore dei casinò online.

Anche gli abitanti del capoluogo toscano optano sempre più volentieri per quella che evidentemente viene giudicata come un’alternativa più comoda e diretta che sarebbe rappresentata dal gioco online, invece di quello classico all’interno delle sale.

Tuttavia, c’è un aspetto che nemmeno i fiorentini dovrebbero sottovalutare: l’importanza di scegliere casinò online certificati, affidabili e sicuri. Ad oggi la rete straborda di offerte riguardanti i casinò online, è bene dunque informarsi al meglio al fine di orientarsi efficacemente.

La sicurezza non è un optional

Su internet, se c’è qualcosa che davvero abbonda sono i messaggi pubblicitari. Le persone si trovano bombardate di messaggi promozionali e offerte che nel migliore dei casi risultano essere incomprensibili o poco chiare, ma talvolta succede di peggio.

Come la guardia di finanza di Firenze ha appurato, talvolta dietro un’offerta possono nascondersi vere e proprie truffe . In realtà come noto il settore è regolamentate e molto controllato, quindi rivolgendosi a fornitori ufficiali di gioco, non si corrono rischi perché vigila la legge.

Bisogna però sempre fare attenzione. Ad esempio, solo i casinò online sicuri e regolamentati sono anche abilitati ad offrire bonus sul deposito e altri servizi particolari alla propria clientela.

Quali sono i parametri che permettono di riconoscere un casinò online affidabile da uno che non lo è?

3 Modi per capire se un casinò è sicuro

Ci sono 3 modi principali per avere la certezza che un casinò online sia sicuro:

#1 Licenza

La licenza di gioco è il prerequisito cardine attraverso il quale un casinò online diviene luogo virtuale abilitato alla fornitura di servizi di gioco. In Italia è l’AAMS ( Agenzia Dogane e Monopoli ) l’unico ente autorizzato a fornire licenze ai casinò, sia fisici sia virtuali.

Ottenere una licenza AAMS è tutt’altro che semplice e bisogna superare rigorosi controlli prima di poterne vantare una.

#2 Reputazione

Un modo molto semplice per capire se un casinò online sia affidabile o meno è controllare tutto quello che riguarda la sua reputazione. Ad oggi online è molto facile informarsi da questo punto di vista.

Basta cercare il nome del casinò in rete o su Facebook e subito si è in grado di racimolare un gran numero di informazioni utili e quindi capire se scartare o tenere l’opzione.

#3 Aspetti Finanziari

Ultimo fattore da sottolineare sono gli aspetti finanziari. Prima di scegliere sarebbe meglio informarsi sui metodi di deposito e prelievo accettati dal casinò e i termini e condizioni d’uso del servizio.