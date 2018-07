Case popolari, PD a tolleranza zero: revoca alloggi e limitazioni di partecipazione ai bandi

Il capogruppo dei democratici in Regione Toscana ed il presidente della commissione sanità e politiche sociali lavorano alle modifiche della nuova legge sull’Erp

Il primo cittadino di Firenze conferma la linea dura sul rispetto della legalità con conseguenze sull'assegnazione degli alloggi pubblici, il Partito Democratico in Regione Toscana sostiene la linea ed intende applicarla nella riforma della legge sull'edilizia residenziale pubblica, attualmente in discussione in commissione.

Intervenendo sulle dichiarazioni del sindaco di Firenze a seguito degli arresti di questa mattina dei cittadini residenti in alloggi Erp, gli esponenti regionali dichiarano "Non vi è dubbio che debba prevedere una stretta fortissima sui criteri per l’assegnazione degli alloggi. Il sindaco di Firenze chiede che non vengano assegnate le case popolari a chi delinque e che vi sia la possibilità di toglierle a chi commette reati. Siamo d’accordo e crediamo si possa fare anche di più: bisognerà prevedere che non sia permesso partecipare ai bandi per l’assegnazione a chi si è macchiato di atti di violenza, prevedere punteggi negativi per i colpevoli di reati contro le persone o le cose. C’è anche bisogno di introdurre meccanismi di controllo a tappeto periodici, in grado di stabilire condizioni piene di legalità. Le case popolari sono il risultato di uno sforzo importante delle istituzioni che tramite risorse reperite dalla fiscalità generale consente ai più bisognosi di ricevere un beneficio sociale. Anche per questo ci pare più che giusto attendersi comportamenti corretti e leciti da parte di chi utilizza questo servizio. Per tutte queste ragioni, lo ribadiamo, siamo al lavoro per cambiare la legge e renderla più giusta, severa ed efficace anche in relazione alle richieste avanzate dal sindaco Nardella" dicono Leonardo Marras, capogruppo del Pd in Consiglio regionale e Stefano Scaramelli, presidente della commissione sanità e politiche sociali.



Intanto il deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli, commentando gli arresti nelle indagini legate all'omicidio di via Canova commenta "Per ben due volte ho denunciato con sopralluoghi mirati ed effettuati di persona l'indebita presenza di rom nelle case popolari di Firenze. L'amministrazione Nardella ha risposto alle mie denunce ignorandole e respingendole. Oggi emerge che uno degli arrestati con l'accusa di tentato omicidio, non solo vive in una casa popolare come altri coinvolti, ma dai documenti ufficiali risulta essere residente proprio dove ho effettuato il sopralluogo, in via Accademia del Cimento 14. E' grottesco che oggi il sindaco provi a rimediare annunciando la 'cacciata' dei 'criminali' dagli alloggi popolari - sottolinea Donzelli - avevamo dato lui e i suoi assessori tutti gli strumenti per controllare ciò che avevamo denunciato e intervenire prima che succedesse una tragedia. Nei sopralluoghi ho documentato l'arroganza di quelle persone, orgogliose di rubare e non rispettare le leggi e spavaldi di un'impunità dalla quale si sentono protetti. Hanno provato inutilmente anche a intimidire e minacciarmi pubblicamente perché chiedevo chiarezza sulle loro macchine e ponevo seri dubbi sui requisiti per vivere in una casa popolare. Nei cortili dei palazzi fanno guidare a velocità anche i bambini. Una situazione - conclude Donzelli - che dimostra l'incapacità del sindaco Nardella, di tutta l'amministrazione e del Partito democratico, che hanno scelto allora di mantenere a queste persone la casa popolare: sono politicamente corresponsabili”.