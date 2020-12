Cartelli torti, rotti o sciupati al Galluzzo: 9 casi (e le foto)

Dall'indicazione di "Via del Podestà" in piazza Puliti a quella per la "Stazione dei Carabinieri Galluzzo" in via Silvani fino alla scritta "Volterra" quasi illeggibile in via Senese e al 'new jersey' fuori simmetria all'incrocio Senese-Volterrana: piccole cose da fare per migliorare l'immagine del paese

Non è facile vederli ma ci sono e se li vedi possono dare un po' fastidio. Sono i cartelli stradali storti, o piegati, o buttati a terra, o sfregiati con la vernice. Al Galluzzo ce ne sono almeno nove, che abbiamo fotografato.

Solo una curiosità, ma in un paese bello come il Galluzzo certe imperfezioni si notano un po' di più. Questo un piccolo elenco.

1. Piazza Puliti, l'indicazione di via del Podestà

Si trova quasi in fondo alla piazza, dalla parte dei negozi, quasi all'ingresso del viale Tanini.

2. Via Gherardo Silvani, il cartello per la sede dei Carabinieri

Andando da piazza Acciaioli verso San Felice, si trova poco prima del semaforo, sulla destra.

3. Piazza Acciaioli, il cartello rotto e "invisibile"

In fondo alla piazza, quasi all'imbocco di via Silvani dalla parte delle Poste, si trova un cartello "strizzato" al muro e invisibile.

4. Incrocio Senese-Volterrana, la freccia della direzione obbligatoria

All'incrocio tra la via Senese e la via Volterrana, dalla parte della chiesa, c'è un cartello con fondo blu e freccia bianca, uno di quelli che indicano la direzione obbligatoria, piegato visibilmente.

5. Stesso incrocio Senese-Volterrana, il new jersey fuori simmetria

Sempre all'incrocio tra via Senese e via Volterrana, da alcuni mesi c'è un new jersey fuori simmetria, che evidentemente ha ricevuto un colpo da un mezzo.

6. Via Senese, quella Volterra quasi "invisibile"

Venendo da Firenze verso via Volterrana, a circa 50 metri dall'incrocio tra la Senese e la Volterrana, c'è sulla destra un grande cartello con numerose indicazioni. L'ultima, quella per "Volterra", è quasi illeggibile per una scritta.

7. Via Gianfigliazzi, la coppia "stremata"

In via Gianfigliazzi, poco prima di piazza Acciaioli, c'è una coppia di cartelli (una direzione obbligatoria più uno stop) che da quanto è piegata sembra "stremata".

8. Piazza Acciaioli, il cartello abbattuto

Vicino alla nuova installazione natalizia, oggi pomeriggio 7 dicembre c'era un cartello del Comune a terra, come se fosse stato abbattuto. E' uno di quei cartelli che invitano a non gettare rifiuti per terra e altri doveri civici elementari.

9. Ancora piazza Acciaioli, lo spilungone storto

Sempre in piazza Acciaioli, dalla parte di via Gianfigliazzi, c'è un cartello molto lungo, si direbbe alla fiorentina uno "spilungone", visibilmente storto e il confronto con l'albero di fronte lo dimostra. Come nel precedente caso, è un cartello "civico" del Comune.