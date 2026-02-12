Carnevale in Toscana: il terzo fine settimana

Il Carnevale entra nel vivo: oggi a Viareggio a partire dalle ore 17 il 3° Corso Mascherato Notturno. Domenica 15 febbraio – ore 15 4° Corso Mascherato, Martedì Grasso 17 febbraio – ore 15 5° Corso Mascherato.

A Foiano della Chiana, il Carnevale più Antico d'Italia, la 487ª edizione della manifestazione entra nel vivo del suo terzo fine settimana (13-15 febbraio). Il programma è una fusione di spettacolo e socialità: si inizia venerdì con il DJ set di Gabry Fasano alla Carbonaia, mentre il sabato è dedicato al progetto "Ruggeee". Quest'ultima iniziativa coinvolge le scuole locali in laboratori creativi con l'artista Ruggero Asnago, dove i bambini utilizzano materiali di recupero per creare "mostriciattoli scaccia paure", educando al contempo al recupero dei rifiuti e all'inclusione.

La domenica di Foiano è il fulcro dell'evento, con l'esposizione dei carri allegorici realizzati dai maestri cartapestai, un annullo filatelico nazionale e la "Parata Strampalata". Tra le attrazioni principali spiccano il gioco dell'oca gigante in Piazza Mazzini e la spettacolare "scoriandolata" con lancio di gadget dal Terrazzone del Corso, per concludersi con il DJ set di Prezioso che ripercorre la storia della discomusic.

Il Carnevale di Pace a Firenze: Un Messaggio di Inclusione

Domenica 15 febbraio, il capoluogo toscano ospita il Carnevale di Pace, un evento che trasforma la festa in un grande corteo per i diritti e la convivenza. Organizzato dall'Associazione Piazza San Donato con il coinvolgimento di tre quartieri cittadini, il corteo vede la partecipazione di oltre 30 associazioni e comunità straniere.Il messaggio centrale dell'iniziativa è chiaro: "Chi vive a Firenze è parte di Firenze".

Attraverso danze e musiche da tutto il mondo, la manifestazione ribadisce che l'appartenenza a una città nasce dalle relazioni quotidiane e dalla partecipazione, non dai documenti. Il percorso si snoda da Piazza dell'Isolotto fino al Centro San Donato, dove avvengono le esibizioni finali dei gruppi partecipanti, tra cui l'Academia de Marinera Hermanos Ramos e la Batucada Agogó.

Feste nelle Piazze di Galluzzo, Impruneta e Tavarnuzze

Anche la provincia fiorentina si anima il 14 febbraio.

Carnevale al Galluzzo sabato 14 febbraio a partire dalle ore 15:30.

A Impruneta, la Pro Loco organizza "San Carnevale", un pomeriggio con animazioni per bambini, premi per le maschere migliori e un'apericena conviviale. Contemporaneamente, a Tavarnuzze, Piazza Don Chellini ospita spettacoli di magia e sfilate rivolte alle famiglie, sostenute dal patrocinio comunale per favorire la socialità della comunità.

Il Carnevale in Musica dell'ORT

Per l'Orchestra della Toscana, il Carnevale diventa un "rito di libertà ben temperata" con il programma "Carnival Reloaded". Sotto la direzione di Roberto Molinelli, l'orchestra propone un travestimento musicale che rilegge brani classici attraverso la lente della danza e del ritmo.Il concerto trasforma arie d'opera in tanghi e milonghe, porta il virtuosismo di Paganini a Rio con ritmi brasiliani e crea un dialogo tra Vivaldi e Piazzolla in "Estate Reloaded". La serata si conclude con l'energia della cultura pop di "Disco Samba", dimostrando come l'orchestra sappia trasformarsi e cambiare punto di vista, proprio come richiede lo spirito del Carnevale.

Stagione concertistica 2025_26

Giovedì 12 febbraio 2026, ore 21:00 – Cascina (PI), La Città del Teatro

Venerdì 13 febbraio 2026, ore 21:00 - Volterra (PI), Teatro Persio Flacco

Sabato 14 febbraio 2026, ore 21:00 – Empoli (FI), Palazzo delle Esposizioni

Lunedì 16 febbraio 2026, ore 21:00 – Poggibonsi (SI), Teatro Politeama

Martedì 17 febbraio 2026, ore 21:00 – Firenze, Teatro Verdi.

Roberto Molinelli, direttoreOrchestra della ToscanaCARNIVAL RELOADED

L'arte del travestimento in musica

musiche di Verdi, Paganini, Molinelli, Vivaldi, Piazzolla

Informazioni biglietteria e prevendite

La Città del Teatro - Cascina (PI): Posto singolo € 12,00. La biglietteria presso gli uffici de La Città del Teatro (ingresso su Via Tosco Romagnola) è aperta nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 13:30, martedì e venerdì dalle 16:30 alle 19:00 e sabato dalle 10:00 alle 13:00.

Teatro Politeama - Poggibonsi: Biglietti da €5,00 a €13,00 acquistabili online su www.politeama.info e alla Biglietteria del Teatro

Teatro Verdi - Firenze: biglietti da € 5 a € 22. Vendita online su Ticketone.it, nei punti vendita Ticketone e presso la biglietteria del Teatro Verdi (tel. 055 212320). Informazioni: tel. 055 0681726,

Teatro Persio Flacco - Volterra: Posto unico €12,00 (comprensivo di prevendita). Biglietti acquistabili online su Ticketone, nei punti vendita autorizzati, presso la biglietteria della Città del Teatro di Cascina o direttamente alla biglietteria del Teatro Persio Flacco di Volterra (aperta giovedì e venerdì 17:00-19:00; sabato 10:30-12:00 e 17:00-19:00; nei giorni di spettacolo la biglietteria aprirà un’ora prima dell’evento).

Palazzo delle Esposizioni – Empoli (FI): Intero €15,00 | Ridotto €12,00 (soci Unicoop Firenze, Under 26 e Over 65) | under 18 e Studenti €6,00 | under 6 gratuito. Offerta due biglietti al costo di uno per chi ha tra i 18 e i 35 anni. Biglietti in vendita presso Libreria Rinascita (Via Ridolfi 53), Bonistalli Musica (Via F.lli Rosselli 19) e online su Eventbrite. Info: Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, tel. 0571 711122 - cel. 373 7899915.