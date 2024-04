Carceri: Jacopo Bianchi si unisce all'appello di Cruccolini

Firenze 19 aprile 2024 - Il candidato al Consiglio comunale per Forza Italia, Jacopo Bianchi, si unisce all'appello urgente del garante dei detenuti Eros Cruccolini per fermare i crescenti casi di suicidio nel carcere di Sollicciano. La recente escalation di suicidi in "uno dei peggiori istituti penitenziari d'Italia" ha sollevato gravi preoccupazioni sulla salute mentale e il benessere dei detenuti.

Bianchi sottolinea l'importanza di agire tempestivamente per prevenire ulteriori tragedie all'interno del sistema penitenziario. "Dobbiamo fare presto - dichiara - perché ogni vita è preziosa e nessun detenuto dovrebbe essere lasciato solo nella disperazione".

Ricordando la storia dell'abolizione della pena capitale, Bianchi richiama l'attenzione sulle giuste misure che devono essere adottate per proteggere i detenuti vulnerabili. "Il Granducato di Toscana ha fatto storia nel promuovere i diritti umani cancellando la pena di morte il 30 novembre nel 1786 grazie ad una legge di Pietro Leopoldo - afferma Bianchi - ora è il momento di mettere in atto politiche penitenziarie che rispettino la dignità e il valore di ogni individuo".

Il candidato in Palazzo Vecchio per Forza Italia esorta le autorità competenti a implementare provvedimenti efficaci per garantire la salute mentale e il sostegno psicologico ai detenuti, così da ridurre il rischio di suicidi e promuovere un ambiente carcerario più sicuro e umano.

L'azzurro Bianchi invita inoltre la collaborazione di tutte le forze politiche e della società civile per affrontare con determinazione questa sfida e proteggere i diritti fondamentali di tutti i cittadini, inclusi coloro che si trovano dietro le sbarre.