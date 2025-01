Caprioli catturati a Soffiano e liberati nel Parco di Pratolino: video

I CAPRIOLI RICOLLOCATI - 8 Gennaio 2025

Proseguono gli interventi della Polizia provinciale della Città Metropolitana di Firenze per la cattura e il ricollocamento di caprioli in aree protette."Sempre più spesso - spiega Emma Donnini, consigliera della Città Metropolitana delegata alla Polizia - negli ultimi anni questi animali vengono avvistati nelle vicinanze di centri abitati, strade, campi coltivati e vigneti. Una volta individuata l'area, il personale della Polizia provinciale mette in campo le strategie più adatte per la cattura degli animali".L'intervento, avvenuto mercoledì 8 gennaio a cura di agenti e sottufficiali del reparto venatorio della Polizia provinciale della Metrocittà, coordinati dal comandante Roberto Galeotti e di concerto con la Regione Toscana, si è concentrato nelle campagne di Soffiano nei terreni di una azienda agricola.La grande professionalità del personale ha permesso di catturare in sicurezza i caprioli, con tecniche di contenimento grazie all'installazione di reti nel terreno, per poi collocarli in box appositamente creati al fine di evitare che gli animali possano rappresentare un pericolo per se stessi e per gli altri.

Il tutto finalizzato al successivo rilascio nell'area protetta del Parco mediceo di Pratolino, di proprietà della Città Metropolitana.

video Città Metropolitana di Firenze