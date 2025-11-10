Capodanno con l'Ort, biglietti disponibili

Torna il 𝘊𝘰𝘯𝘤𝘦𝘳𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘊𝘢𝘱𝘰𝘥𝘢𝘯𝘯𝘰 dell’Orchestra della Toscana: un brindisi in musica che è ormai una tradizione fiorentina. Appuntamento il. 1 gennaio 2026 ore 17 al Teatro Verdi, Firenze.

Il nuovo anno comincia con la grande musica: Verdi, Bellini, Donizetti, Puccini e Wagner per un viaggio tra eleganza, passione e melodia. La musica dal vivo diretta da 𝗗𝗶𝗲𝗴𝗼 𝗖𝗲𝗿𝗲𝘁𝘁𝗮, l’energia dell’orchestra e dei cantanti, l’emozione di un teatro pieno che applaude. I biglietti sono già disponibili.

DIEGO CERETTA direttore

GIULIANA GIANFALDONI soprano

RICCARDO DELLA SCIUCCA tenore

Orchestra della Toscana

musiche di Vincenzo Bellini, Richard Wagner, Gaetano Donizetti, Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi

Biglietti

1° Settore € 35,00 (prima platea)

2° Settore € 30,00 (seconda platea, palchi I ordine)

3° Settore € 25,00 (galleria, palchi II e III ordine)

4° Settore € 15,00 (palchi IV, V e VI ordine)

+ € 2,00 se acquistati in prevendita

Per i soci Unicoop Firenze sconto di €5,00 da applicare alle tariffe di listino ad esclusione del 4° settore.

Biglietti in vendita online su Ticketone.it, nei punti vendita del Circuito Ticketone e alla Biglietteria del Teatro Verdi (tel. 055 212320 - ORARI > CLICCARE QUI).

Per informazioni tel. 055 0681726 - teatro@orchestradellatoscana.it