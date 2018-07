Capalbio: domani il terzo appuntamento con "il festival sul piacere di leggere"

A condurre la serata di lunedì sera il Direttore de Il Tirrenno Luigi Vicinanza. Sul palco anche la saggista Mirella Serri. Letture di Irene Grazioli Fabiani

Terzo appuntamento domani, lunedì 30 luglio, per Capalbio Libri, la rassegna letteraria dell'estate, che proseguirà sino al 6 agosto, a Capalbio (Gr) per un totale di dodici appuntamenti. Salirà sul palco di Piazza Magenta, alle ore 19, Lia Levi, che presenterà il suo libro Questa sera è gia domani - E/O, Premio Strega Giovani 2018. A condurre la serata il Direttore de Il Tirreno Luigi Vicinanza. Sul palco anche la saggista Mirella Serri. Letture di Irene Grazioli Fabiani. Il festival letterario, giunto alla sua dodicesima edizione, si svolge come da tradizione in Piazza Magenta, nel cuore del centro storico del borgo maremmano. La manifestazione è ideata e diretta da Andrea Zagami, organizzata dall’agenzia di comunicazione Zigzag in collaborazione con il Comune di Capalbio.

Sarà possibile seguire la diretta streaming degli eventi sulla pagina facebook di Capalbio Libri e al link https://www.ivoplay.it/live/capalbio-libri-2018/ oltre che sul sito di Radio Radicale.