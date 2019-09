Canto alla vita per Quavio: questa sera in scena

Spettacolo di Zone Fantasma presso il supercinema.Regia di S.Tacconi.Ingresso con offerta libera a favore di Quavio(assistenza domiciliare oncologica)

MONTERONI D'ARBIA (SIENA) — Andrà in scena questa sera alle ore 21.15 "Canto alla vita". Teatro e danza per uno spettacolo che promette di far sorridere, intrattenere ma, soprattutto, far riflettere su temi importanti quali la tutela della vita e la speranza per chi soffre.

Regia affidata a Stefania Tacconi con interpreti Lucia Donati, Roberto Gonnelli e la stessa Tacconi. Musice di Cristiano Bocci con video curati da Antonio Barra.

Ingresso con offerta libera a favore di QuaVio (Onlus) associazione di volontariato che, nel senese, si occupa di assistenza domiciliare gratuita per i malati oncologici.

Un'occasione da non perdere per una serata che promette di sorprendere e far pensare.

nella foto la locandina dello spettacolo