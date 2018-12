Campagna social di Nidil Cgil Firenze: "Vorrei un panino e un ciclofattorino con tutti i diritti"

La campagna di sensibilizzazione invita a scrivere a Glovo tramite la App

Nel settore del food delivery continuano a peggiorare le condizioni contrattuali dei ciclofattorini e la cessione di attività tra Foodora e Glovo sarebbe l’ennesimo episodio emblematico.

"Glovo ha preso le convenzioni di Foodora con i ristoranti e le app dei clienti lasciando senza lavoro i ciclofattorini (circa 200 a Firenze) nonostante le mobilitazioni dei lavoratori" spiega Nidil Cgil Firenze che assieme ai riders fiorentini, lancia una campagna per chiedere ai clienti e all’opinione pubblica di esprimere la propria solidarietà ai lavoratori mandando una segnalazione a Glovo.



"Glovo infatti come tutte le app del settore invita i clienti a mandare i propri feedback attraverso la app e il sito, dando peraltro la possibilità di ordinare “qualsiasi cosa”. I lavoratori sono persone che devono avere diritti e crediamo che una persona valga #piudiunpanino, per questo proponiamo ai clienti di ordinare provocatoriamente “un ciclofattorino con tutti i diritti” e usare tutti gli strumenti informatici per mandare questo feedback a Glovo".



Ecco i link per le segnalazioni online

https://glovoapp.com/en/fir/checkout

https://glovoapp.com/en/support



Da oggi parte la campagna social di pressione verso Glovo e nella Pagina Facebook “Firenze Riders” saranno via via pubblicate le prese di posizione di clienti e cittadini che vorranno sostenere questa campagna.

"Facciamo appello anche ai personaggi influenti del mondo della cultura, dello spettacolo, dello sport affinchè ci aiutino in questa battaglia" conclude Nidil Cgil Firenze.