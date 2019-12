Camion urta auto, via Faentina chiusa per più di due ore

Oltre alla Polizia Municipale sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Nessun ferito ma forti ripercussioni sulla circolazione

Ha urtato alcune auto in sosta danneggiandole in modo grave ma senza nessuna conseguenza per le persone. Si tratta di un mezzo di grandi dimensioni con braccio gru: intorno alle 13.30 stava transitando in via Faentina quando, all’altezza di via Sanfelice, si è aperto il piede stabilizzatore che, allargandosi, ha colpito sette auto in sosta. Oltre alla Polizia Municipale, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per rimuovere il mezzo. Lievi danni anche ai muri laterali e a un cartello. La strada stata chiusa per oltre due ore con pesanti ripercussioni sulla circolazione.