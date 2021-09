Camila Giorgi: il tennis, la moda e l'amore per la Toscana

FIRENZE - Come tennista è la numero 36 al mondo ma come eleganza è da sempre tra le Top mondiali. Non a caso Camila Giorgi da qualche tempo si è stabilita in una villa nelle colline di Calenzano, a due passi dalla raffinatissima Firenze capitale storica della moda, una scelta fatta anche con il cuore. "Qua mi sento a casa - spiega l'atleta azzurra durante la presentazione dell'evento Giomila del 14 settembre al Ct Firenze - amo tutto di questa zona, la natura, l'arte, la gente, la cucina. E se c'è una cosa che adoro, questa è passeggiare nel Giardino di Boboli".

Giomila è il brand di alta moda della famiglia Giorgi. D'altra parte, la mamma di Camila, Claudia Fullone, è una stilista e i completi che vediamo indossati in campo dalla 29enne marchigiana, sempre super eleganti, a volte perfino mozzafiato, sono opera sua. "La mia mamma - spiega Camila, da sempre associata come immagine al babbo Sergio che la segue in tutti i tornei del mondo, essendone l'allenatore - è un'artista, lei è l'immagine della femminilità ed è unica, i suoi vestiti sono davvero speciali. Ho sempre indossato i suoi vestiti. Amo il lavoro che faccio ma quando non gioco penso ad altro, soprattutto alla mia famiglia".

Periodo ottimo, sportivamente, per Camila Giorgi che ha appena raggiunto i quarti di finale alle Olimpiadi di Tokyo dopo aver vinto il torneo più importante della sua carriera, il WTA 1000 di Montreal, in Canada. I prossimi impegni sono i tornei di Chicago e poi di Indian Wells, si comincia tra un paio di settimane.

Intanto ci sono gli allenamenti e questo evento fiorentino, al quale Camila tiene molto. Un evento fortemente voluto da Mario Ruffini, consigliere del Circolo Tennis Firenze, e che si strutturerà in tre parti: alle 18 la tennista palleggerà con i piccoli atleti del Circolo tennis, alle 20 avverrà la sfilata di moda a bordo piscina con i capi Giomila indossati tra l'altro da ragazze e donne note a Firenze (prevista la presenza di Rocio Rodriguez moglie del "sindaco" Borja Valero) e infine l'apericena con l'atleta azzurra, attualmente la migliore delle tenniste italiane, presente.

Il tutto è stato presentato stamani al Circolo del Tennis Firenze dal presidente Carlo Pennisi, dall'assessore allo Sport di Firenze Cosimo Guccione, da Massimo Bartoli di Intesa San Paolo Invest e Sandro Benedetti della Fondazione Meyer partner solidale. Presente uno dei fratelli di Camila, Amadeus.