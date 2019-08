Cambio dell'appalto alla Ginori: oggi sciopero dei lavoratori CFT

Presidio ai cancelli dello stabilimento dalle 9.00 alle 12.30

Firenze 30.07.2019.- Cambio appalto alla Richard Ginori di Sesto Fiorentino. L’attività di inscatolamento e magazzinaggio, 17 i lavoratoti impiegati, passerà dalla Cft, cooperativa di logistica che opera presso lo stabilimento Ginori, alla Geodis.

Il contratto nazionale Merci Logistica e Spedizioni, applicato da entrambi i soggetti prevede alcune procedure che devono essere rispettate. Ieri c’è stato un primo incontro al quale non si sono presentate nè l’azienda che per conto di Geodis dovrà subentrare a Cft, né Geodis.

Peraltro Goedis, nei giorni scorsi, aveva comunicato la sua non disponibilità all’incontro e, cosa ancora più grave, aveva messo in discussione l’applicazione della clausola sociale, il passaggio di tutti i lavoratori da una azienda all’altra, prevista dal contratto di lavoro.

Per queste ragioni sindacati e lavoratori Cft, riuniti in assemblea, hanno proclamato una prima azione di sciopero, l’intera giornata di lavoro, per oggi 30 luglio 2019. Sempre oggi si fermano in solidarietà anche i dipendenti Geodis.

Nell’ambito dello sciopero sarà effettuato un presidio davanti ai cancelli della Richard Ginori (Via Giulio Cesare, Sesto Fiorentino)) ed effettueranno un presidio dalle ore 9.00 alle ore 12.30.