Calzature e pelletteria: primato di Firenze e Nardella gongola

Il sindaco su Facebook esulta dopo i dati pubblicati dal Sole 24 Ore: nei primi nove mesi del 2019 "siamo arrivati a 4,7 miliardi di export"

(DIRE) Firenze, 27 dic. - Nei primi nove mesi del 2019 "siamo arrivati a 4,7 miliardi di euro di export: grazie a tutte le imprese che fanno di Firenze e provincia il primo distretto italiano per l'esportazione di calzature e pelletteria e il primo in assoluto per volumi. Eccellenza mondiale, risultati ottimi".

Lo scrive su Facebook il sindaco Dario Nardella, commentando i dati pubblicati ieri dal 'Sole 24 ore'.

(Dig/ Dire)