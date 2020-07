Caldo a Firenze, bollino rosso esteso anche a domenica

In questi tre giorni la temperatura massima percepita potrebbe raggiungere i 38 gradi. Il Comune: "Limitate le attività all'aperto"

Caldo da “bollino rosso” per tre giorni a Firenze, quindi anche domenica 2 luglio. É la novità contenuta nel nuovo bollettino sule ondate di calore che conferma il codice rosso per oggi e lo prevede sia per domani che dopodomani, domenica 2 agosto. In questi tre giorni a temperatura massima percepita dovrebbe raggiungere i 38 gradi.

"Raccomandiamo di limitare le attività all’aperto soprattutto per gli anziani ma anche bambini e soggetti fragili - ha dichiarato la vicesindaca e assessora alla protezione civile Cristina Giachi - oltre a tutti i consigli utili per affrontare le ondate di calore che sono a disposizione sul sito della protezione civile di Firenze".