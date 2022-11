Il Comitato Regionale Toscana L.N.D., in accordo con la Lega Nazionale Dilettanti, ha disposto un minuto di raccoglimento per tutte le gare, Dilettanti e di Settore Giovanile di questo fine settimana, in ricordo di Mouhssine Oussama, giovane calciatore prematuramente scomparso ieri durante una seduta di allenamento. Un semplice segno per rappresentare la vicinanza del movimento dilettantistico toscano alla famiglia, alla società e a tutta la comunità di Laterina Pergine Valdarno.