Calcio Storico per bambini: Mezze Cacce Fiorentine a Cascinic 2018

Calcio Storico per Bambini al Cascinic 2018 di Firenze

Alessandro Prosperi a Nove da Firenze

La giornata sarà l’occasione per presentare ufficialmente il neonato progetto delle “Mezze Cacce Fiorentine”, il cui obiettivo è avvicinare i più piccoli alla tradizione del Calcio Storico Fiorentino.



“Mezze Cacce Fiorentine” è un progetto nato da un’idea di Pier Egidio Petrucci, vice presiedente dell’associazione culturale PopUp, e sviluppato insieme ai quattro quartieri del Calcio Storico Fiorentino e ad Alessandro Prosperi, figlio di Franco Prosperi, storico calciante dei Verdi.

Il progetto, indirizzato ai bambini tra i 6 e i 12 anni, ha come obiettivo l’insegnamento, la divulgazione e la salvaguardia delle tradizioni fiorentine, in particolar modo del Calcio Storico e dei suoi valori cavallereschi, e proprio il Prato delle Cornacchie sarà il primo campo da calcio in cui i bambini presenti potranno provare a cimentarsi con questo sport.



"Il Calcio Storico Fiorentino non è fatto solo di cazzotti - spiega il giovane Prosperi che di sfide sul sabbione ne ha osservate tante - e questa sarà proprio l'occasione per mettere le nuove generazioni davanti alla storia di questa gloriosa tradizione. Saranno raccontati aneddoti avvenuti fuori e dentro al campo che sicuramente cattureranno l'attenzione dei ragazzi".



Dei costumi unici "Ci sono i Calcianti e le Vecchie Glorie, ma ci siamo accorti che i colori non avevano qualcosa che rappresentasse i più piccoli e così i 40 costumi che abbiamo realizzato grazie a Postini Fiorentini Srl per questa occasione del Cascinic 2018, andranno 10 per ciascun Quartiere e saranno utilizzati nelle occasioni speciali".



