​Calcio Storico Fiorentino: il rilancio degli Azzurri di Santa Croce

Rilancio di un nuovo percorso per il colore del quartiere che ospita il sabbione

Grande cena natalizia del colore Azzurro del Calcio Storico Fiorentino. Lo scambio degli auguri per le festività natalizie è stata l’occasione per riunire intorno al neo presidente e al nuovo consiglio tutto il colore Azzurro.

Il nuovo presidente è Maurizio Matta che, insieme al vice presidente Alessandro Dei, rilanciano la nuova stagione e un nuovo percorso degli Azzurri.



Il nuovo organigramma degli Azzurri è composto da Maurizio Matta, presidente; Alessandro Dei, vice presidente; Atos Rigucci, capitano; Andrea Cerchi, alfiere; Roberto Nencioni, segretario; ed i consiglieri Pietro Cappelli, Emanuele Ceccherelli, Gabriele Ceccherelli, Gaetano Fiore, Cosmo Guastalegname, Alessio Lunardi, Simone Ponzalli, Antonio Scoma, Alessandra Tognarini, Marcello Trotta.



Un consiglio rinnovato che si pone come sfida prioritaria quella di mettere da parte le ultime stagioni e di tornare ad essere la squadra che per anni ha saputo esprimere un bel gioco nel torneo del Calcio Storico Fiorentino e tornare ad essere la squadra da battere.

La nuova e necessaria struttura dovrà affrontare e risolvere molte problematiche, ma lo spirito e l’entusiasmo che si respira intorno agli Azzurri dimostra che si è già ricostituita una nuova coesione e compattezza per un rilancio atteso non soltanto dalla grande tifoseria di Santa Croce ma anche da tutta Firenze.

Alla cena, insieme al presidente Maurizio Matta ed al vice presidente Alessandro Dei, erano presenti i componenti del nuovo consiglio, i veterani, le giovani promesse i calcianti attuali e i personaggi storici, l'assessore alle tradizioni popolari Andrea Vannucci, la vice capogruppo del Partito Democratico Francesca Paolieri, il presidente del Calcio Storico Fiorentino Michele Pierguidi, il direttore del Corteo Storico della Repubblica Fiorentina Filippo Giovannelli, il maestro di Campo Duccio Baglioni, lo storico Luciano Artusi, il presidente del quartiere 5 Cristiano Balli.