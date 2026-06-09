Calcio Storico Fiorentino 2026: date, protagonisti e novità

Il Torneo di San Giovanni 2026 è stato presentato oggi martedì 9 giugno. Le semifinali si giocano sabato 13 giugno con Rossi contro Verdi e domenica 14 giugno con Bianchi contro Azzurri. La finale è fissata per il 24 giugno, giorno di San Giovanni. Tutte le partite iniziano alle 18 in piazza Santa Croce, precedute dal Corteo Storico della Repubblica Fiorentina.

I volti dell’edizione 2026

Magnifico Messere della finale sarà il tennista azzurro Flavio Cobolli, reduce da una grande stagione e legato a Firenze anche dal giglio tatuato sulla pelle. Tra le Leggiadre Madonne spicca la cantautrice fiorentina Elena D’Elia, tra i protagonisti dell’ultima edizione di Amici.

Per la semifinale del 13 giugno: Magnifico Messere Matteo Del Fante, ad di Poste Italiane, e Leggiadra Madonna Beatrice Agrifoglio, palleggiatrice de Il Bisonte Firenze.

Per il 14 giugno: Leggiadre Madonne Elena D’Elia e Laura Perego, campionessa di pallanuoto paralimpica della Rari Nantes Florentia.

Per la finale del 24 giugno: Cobolli e Jennifer Boldini, nuova palleggiatrice de Il Bisonte.

Le novità

Arrivano le nuove tribune realizzate dal Comune. La capienza sale da 4.856 a 5.520 posti, quasi 700 in più. La nuova struttura riduce i tempi di occupazione della piazza e migliora l’organizzazione degli spazi.

Dichiarazioni

“Con il Calcio Storico Firenze raggiunge ogni anno uno dei momenti più alti della propria identità e della propria storia – dichiara l'assessora allo sport e alle tradizioni popolari Letizia Perini –. Dietro alle partite che vediamo in piazza Santa Croce c'è il lavoro quotidiano dei Colori, dei calcianti, dei personaggi del Corteo Storico e di tante persone che durante tutto l'anno mantengono viva una tradizione che appartiene all'intera città. Quest'anno avremo anche una novità importante grazie alle nuove tribune che porteranno la capienza a 5.520 posti, quasi 700 in più rispetto al passato.

Un investimento che consentirà a più persone di vivere da vicino l'emozione del torneo. Siamo inoltre particolarmente felici di accogliere Cobolli come Magnifico Messere della finale di San Giovanni. I suoi risultati stanno facendo emozionare il Paese e il legame speciale che ha con Firenze, testimoniato anche dal Giglio che porta tatuato sulla pelle, rende questa scelta ancora più significativa. Le persone che abbiamo scelto come Magnifici Messeri e Leggiadre Madonne raccontano una Firenze che sa eccellere nello sport, nella cultura, nella ricerca e nell'impresa”.

“Il Calcio Storico è una tradizione che si rinnova ogni anno grazie all’impegno dei Quartieri e di centinaia di persone che lavorano per renderla possibile – sottolinea il presidente del Calcio Storico Fiorentino Michele Pierguidi –. È una manifestazione che unisce storia e appartenenza e che continua a rappresentare uno dei simboli più riconoscibili di Firenze nel mondo. Dietro al torneo c’è anche un importante lavoro culturale e formativo che coinvolge le nuove generazioni.

Gli studenti dell’Istituto Alberti-Dante hanno realizzato i paliotti che accompagneranno questa edizione del Torneo di San Giovanni, mentre quelli dell’Istituto Cellini-Tornabuoni hanno realizzato le divise dei calcianti della Parte Verde. È un modo concreto per trasmettere ai giovani competenze artigianali, creatività e senso di appartenenza, mantenendo vive tradizioni che fanno parte dell’identità di Firenze. Siamo orgogliosi di accogliere quest’anno personalità di assoluto prestigio nel ruolo di Magnifici Messeri e Leggiadre Madonne.

La presenza di Cobolli nella giornata della finale è motivo di particolare soddisfazione: è uno dei protagonisti del tennis internazionale e il suo legame con Firenze, testimoniato anche dal Giglio che porta tatuato sulla pelle, rende questa scelta ancora più significativa. Adesso la parola passa al campo, che come sempre saprà regalare emozioni e spettacolo a tutta la città”.

Dove vederlo Le partite saranno trasmesse in diretta da Toscana TV. I diritti internazionali sono andati alla holding americana Tekmerion. Le immagini, curate da Mirror di Firenze, andranno anche su YouTube, sul canale TikTok di Crown League e sulla piattaforma Kick.