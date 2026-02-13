Calcio: nata la Solliccianese, un laboratorio di sport sociale

È stata presentata oggi, venerdì 13 febbraio 2026, nella Sala Macconi di Palazzo Vecchio, la squadra della ASD Solliccianese, nuova realtà sportiva che rappresenta le attività promosse da UISP Firenze all’interno degli istituti penitenziari di Firenze, Sollicciano e Gozzini.

Erano presenti Letizia Perini, Assessora allo Sport del Comune di Firenze; Nicola Paulesu, Assessore al Welfare; Valeria Vitrani, Direttrice della Casa Circondariale di Sollicciano; Gabriella Bruschi, Presidente UISP Comitato diFirenze; e Franco Dardanelli, segretario UISP Firenze, che ricoprirà anche il ruolo di Presidente della Solliccianese ASD.

Erano presenti, tra gli altri, anche consiglieri regionali e della Città metropolitana di Firenze, i due precedentiassessori allo sport del Comune di Firenze, Andrea Vannucci e Cosimo Guccione, oltre a Mirko Dormentoni, presidente del Quartiere 4 in cui è insito Sollicciano. E poi rappresentanti del mondo della scuola o di svariate realtà sportive, come Andrea Pieri, vicepresidente della Federazione italiana nuoto.

La presentazione ha rappresentato un momento importante in un percorso che da oltre quindici anni vede UISP Firenze impegnata con operatori laureati in Scienze Motorie all’interno delle strutture penitenziarie cittadine, grazie al progetto motorio sostenuto dal Comune di Firenze.

Un’esperienza consolidata fatta di attività quotidiane contro la sedentarietà e l’abuso di farmaci, ma anche di eventi una tantum, aperti al dialogo con la città, come Vivicittà Porte Aperte, la manifestazione podistica all’interno delcarcere con la partecipazione dei podisti delle società di atletica affiliate a Uisp Firenze, o le partite di calcio con USSI Toscana o i match organizzati con i giornalisti RAI, solo per citarne alcune.

LA SOLLICCIANESE: UN LABORATORIO DI SPORT SOCIALE La Solliccianese ASD nasce come evoluzione naturale di questo lungo cammino: una polisportiva che unisce sport, formazione e responsabilità sociale, frutto di anni di presenza degli operatori Uisp come operatori all’interno degli Istituti di pena.

Il primo passo concreto è stato la creazione di un campionato di calcio UISP a squadre miste — detenuti, istituzioni erealtà cittadine — ed è stato organizzato quindi il primo torneo ufficiale, che sarà intitolato a Nicola Zuppa lo storico educatore degli Istituti penitenziari fiorentini, da sempre vicino alla popolazione carceraria e punto di riferimento per il dialogo, la mediazione e l’integrazione, scomparso nel settembre del 2016 (la moglie Simona Belli era presente in Comune durante la presentazione).

Partecipano con formula di andata unica la squadre della Casa Circondariale di Sollicciano, ovvero la neo costituita Solliccianese ASD che se la vedrà con l’Istituto Superiore Leonardo da Vinci, il Palazzo Vecchio Football Club, San Michele Progetto Dentro Fuori, USSI Toscana, Rondinella del Torrino e Vigili del Fuoco.

Sono state anche presentate le maglie ufficiali della squadra, allenata da Alvaro Fruttuosi, e svelato lo stemma che la rappresenterà e che compare sulle tenute di gioco.

LA FORMULA DEL TORNEO Le gare interne della Solliccianese si disputeranno al campo che è all'interno di Sollicciano, le altre al Velodromodelle Cascine e al Centro Sportivo La Trave – Niccolò Galli. La gara inaugurale è il 28 di febbraio fra Solliccianese e Ussi Toscana, con fischio di inizio alle 10, presso il campo all’interno dell’Istituto di pena.

L’obiettivo è costruire un ponte tra dentro e fuori, trasformando ogni evento in un’esperienza di cittadinanza attiva e partecipazione.

La Solliccianese si configura così come un laboratorio permanente di sport sociale, dove UISP Firenze, istituzioni,operatori e persone detenute collaborano per dare forma, giorno dopo giorno, a una comunità inclusiva e solidale.I cinque soci fondatori della Solliccianese e facenti parte del Consiglio sono Franco Dardanelli (presidente), Emilio Lastrucci (responsabile politiche sociali di Uisp Firenze, vicepresidente), Gabriella Bruschi, presidente di Uisp Firenze, la direttrice Valeria Vitrani e Alessandro Pelli, educatore e coordinatore Uisp che opera stabilmente all’interno dellastruttura come istruttore Uisp.