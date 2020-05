Calcio Dilettanti Toscana: videoconferenza su Facebook

Appuntamento oggi alle 10

Mercoledì 29 aprile si è tenuta la prima video conferenza “Ripartenza dello sport post Covid-19" organizzata dal CR Toscana LND e rivolta alle Società sportive, durante la quale hanno potuto accedere, solo per motivi tecnici, unicamente 150 utenti in contemporanea.

Il numero di adesioni complessive pervenute ha superato la quota di 400 domande (momento in cui è stato sospeso il modulo per la domanda di adesione).

Un così elevato numero di partecipanti avrebbe, con gli attuali mezzi a disposizione, costretto a limitare nuovamente l’accesso a sole 150 persone, lasciando escluse tutte le altre adesioni.

Per questi motivi, e solo dopo avere potuto effettuare i necessari aggiornamenti di sistema messi a disposizione dalla LND, è stato deciso di rendere pubblica la diretta della video conferenza sulla pagina ufficiale di Facebook del CR Toscana LND-SGS.

Una soluzione che permetterà a chiunque di poter ascoltare i relatori e nel contempo interagire con gli stessi attraverso la chat o l’area commenti della pagina di Facebook.

Pertanto, il prossimo incontro previsto per oggi sabato 2 maggio alle ore 10:00, potrà essere seguito da chiunque lo voglia.