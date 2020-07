Calcianti: il documentario su Netflix tra i più visti

Incredibile successo mondiale

A sole due settimane dall’inizio della programmazione sulla piattaforma Netflix il documentario sul Calcio Storico Fiorentino, inserito nella docuserie “Home Game” sta avendo un incredibile successo. La puntata dedicata al gioco più antico e amato dai fiorentini è stato già visto da oltre 52 milioni di persone in tutto il mondo. Grande successo di pubblico sia negli Stati Uniti che in Giappone oltre che, ovviamente, in Italia. Un documentario che può essere un ottimo volano per rilanciare Firenze dal punto di vista turistico. Notevole anche il riscontro ottenuto tra i social network. Il trailer del documentario ha ottenuto punte di un milione e mezzo di visualizzazioni sia su Youtube che su Facebook. Un “boom” senza precedenti nell’anno in cui il Calcio Storico Fiorentino si è dovuto fermare a causa dell’emergenza sanitaria.

La produzione esecutiva italiana del documentario inserito nella docuserie “Home Game” di Netflix è stata affidata a Dado Production di Stefano Rossi e Lino Ruggiero. Le riprese, svoltesi a Firenze e Prato nel giugno 2019 coprendo l’intera durata della manifestazione, hanno raccontato sfide, sogni e sacrifici delle squadre finaliste dello storico torneo di Piazza Santa Croce.