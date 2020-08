Caffè storici: riapre Gilli dopo 6 mesi

Novità in piazza Repubblica da giovedì 27 agosto

Tanti fiorentini aspettavano questa notizia da tanto tempo e ora c'è: riapre Gilli, giovedì prossimo 27 agosto dopo 6 mesi di chiusura a seguito dell'epidemia da Coronavirus.

In questi mesi i fiorentini si sono fatti tante domande, perché il Caffè storico 'gemello' di piazza Repubblica, appartenente alla stessa proprietà, Paskowski, ha riaperto da molte settimane mentre Gilli, no. Adesso questa vistosa lacuna della piazza sta per essere colmata. La riapertura posticipata di Gilli è stata semplicemente una scelta aziendale.

La città si sta rianimando, in questi giorni a Firenze qualche turista è tornato anche se siamo ben lontani dai livelli degli anni scorsi. E c'è voglia di ripartire. La riapertura di Gilli è appunto proprio questo: un ulteriore segnale che la città cerca di riprendere il suo ritmo. Anche se ancora per diversi mesi la situazione turistica sarà giocoforza strettamente legata all'evoluzione epidemica.