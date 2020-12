Caffarel attiva il servizio di home delivery per la cioccolateria di Barberino di Mugello

Il servizio di consegna a domicilio viene effettuato dalla nuovissima cioccolateria di Barberino Di Mugello (presso il Barberino designer Outlet) e valido anche per i comuni limitrofi

Caffarel, azienda piemontese produttrice di cioccolato premium, ha cercato un modo per essere di nuovo vicina ai propri consumatori, con tutta la dolcezza di cui è capace. Perché c’è chi desidera fare tutti i regali di Natale in anticipo e sta cercando un regalo dolcissimo per le sue amiche e chi non ha ancora comprato il calendario dell’Avvento per sè e i suoi nipotini. E ancora, c’è chi ha finito i Gianduiotti da assaporare durante le pause in smart working… Ma in questo momento così particolare com’è possibile soddisfare tutte le richieste degli appassionati di cioccolato Caffarel? Con il servizio di consegna più dolce che possa esserci! Per rimanere vicini ai propri consumatori e dimostrare in ogni momento tutta la dolcezza di cui è capace, Caffarel ha attivato per la nuovissima Cioccolateria di Barberino di Mugello posta all’interno del Barberino Designer Outlet un servizio di ordine con consegna a domicilio dei prodotti presenti nel punto vendita.

Per ordinare i prodotti che preferisci invia una mail a storebarberino-cf@caffarel.com o telefona dal lunedì al venerdì al numero 055 - 2382612. La consegna a domicilio viene effettuata nel comune di Barberino e comuni limitrofi (in un raggio di 30 min di percorrenza). È attivo anche un servizio di spedizione dei prodotti in altri comuni (previa conferma del negozio), gratuite in caso di importi superiori a €50. Le consegne avverranno entro la fine della settimana. È possibile effettuare pagamenti anche con bancomat, carte di credito e Satispay.