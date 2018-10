Cade un pezzo di cornicione dall’ex Teatro comunale: nessun danno a cose e persone

Foto di Loredano Ghirardini

Chiuso al traffico il tratto di strada tra via Solferino e via Magenta. Sul posto gli agenti della Polizia municipale e i vigili del fuoco

Oggi in via Magenta intorno alle 15:00 è stata sfiorata la tragedia. Un pezzo di cornicione delle dimensioni di circa 50 centimetri si è staccato dall’ex Teatro comunale. È successo oggi pomeriggio intorno alle 15.45. Nel crollo non si sono registrati danni a persone e cose. Il cornicione è caduto ad un paio di metri dall'auto dove una famiglia con quattro bambini piccoli si accingeva a salire. È bastato un ritardo di poche decine di secondi ad evitare la tragedia.

Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della Polizia municipale, i Carabinieri e i vigili del fuoco, che sono ancora all’opera.

Per il momento è stata decisa la chiusura al traffico del tratto di strada tra via Solferino e via Magenta per consentire l’intervento dei vigili del fuoco.