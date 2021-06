Cade in un ravaneto, soccorso in cava a Monte Brugiana

La stazione di Massa del CNSAS - Soccorso Alpino e Speleologico Toscano è intervenuta questa sera per soccorrere un uomo caduto in un ravaneto (pendio di detriti di marmo) mentre si trovava in una cava in località Monte Brugiana (Massa).

Attivazione immediata di Pegaso 3 (elicottero di soccorso della Regione Toscana) e della squadra a terra. L’elisoccorso ha scaricato sul posto il personale medico e il tecnico del Sast mentre la squadra ha effettuato delle manovre tecniche per portare la barella sulla cava, pronta ad essere imbarcata sull’elicottero.