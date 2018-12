​Cade dal ciclomotore, trentenne in ospedale in codice rosso

Il conducente ha perso il controllo del mezzo urtando contro due veicoli in sosta

Ha perso il controllo del ciclomotore urtando contro due veicoli in sosta per poi cadere a terra. È successo ieri sera in via di Ripoli. Una pattuglia dell’Infortunistica stradale è intervenuta su incidente che ha visto il coinvolgimento di un 30enne residente in provincia di Firenze. L’uomo, per cause ancora da accertare, stava circolando in via di Ripoli in uscita città quando ha perso il controllo del ciclomotore urtando contro due veicoli in sosta sul lato sinistro della carreggiata.

Il 30enne è quindi caduto a terra perdendo conoscenza e riportando numerosi traumi. Sul posto anche i mezzi di soccorso che lo hanno portato in ospedale in codice rosso ma non risulta in pericolo di vita. Per lui sono stati richiesti gli esami per accertare la presenza di alcol o di sostanze stupefacenti nel sangue.