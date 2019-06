Carmignano, Cacciari presenta il suo libro e spiega Pontormo

Appuntamento sabato 8 giugno nella chiesa di San Michele Arcangelo, che ospita la meravigliosa "Visitazione" del pittore cinquecentesco. Anche un concerto di musica classica

Ultimo incontro della quinta edizione. di “Autori di oggi Capolavori di ieri” curata da Carla Lomi.

Nella Chiesa di S.Michele Arcangelo a Carmignano, dove è conservato il capolavoro del Pontormo, la magnifica Visitazione, la rassegna ospiterà Massimo Cacciari.



L'appuntamento è per l'8 giugno 2019 - ore 21

Chiesa di S.Michele Arcangelo a Carmignano

MASSIMO CACCIARI presenterà il suo libro

“Generare Dio” (Ed. Il Mulino)

ed interpreterà la Visitazione del Pontormo



Per allietare l’attesa della presentazione, alle ore 20:45

“CONCERTO PER DUE SASSOFONI”

Musica classica con contaminazioni attuali, un viaggio nel tempo da Bach a oggi

M° VALERIO BARBIERI (Sax baritono, tenore, contralto e soprano)

FILIPPO GRASSI (Sax tenore, contralto e soprano)