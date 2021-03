BuyWine 2021: gli elenchi delle imprese ammesse

Molto buona la partecipazione delle imprese alla call regionale

Sono stati pubblicati gli elenchi delle 150 imprese toscane ammesse a partecipare a Buywine 2021, la più grande iniziativa business per il settore vitivinicolo regionale, organizzata dalla Regione Toscana e Camera di Commercio di Firenze, e rivolta alle imprese toscane singole e associate che producono e commercializzano vini Docg, Doc, Igt.

Si tratta di tre elenchi con 50 imprese per ciascuno, per i tre mercati (Europa, Americhe e Asia/Oceania).

Molto buona la partecipazione delle imprese alla call regionale: il totale delle domande pervenute è stato infatti di 239 imprese. I soggetti ritenuti ammissibili oltre il numero 50 per ognuno dei tre mercati, saranno inseriti in una waiting-list e verranno chiamati in ordine di graduatoria in caso di rinunce o scorrimenti.

Gli appuntamenti B2B, che in periodo COVID sono stati organizzati in modalità online, attraverso una piattaforma informatica dedicata, si terranno in diverse giornate (indicativamente, nell’arco di 3 mezze giornate) durante il periodo dedicato a ciascun mercato, in modo da assecondare meglio le esigenze dettate dalle differenze di fuso orario.