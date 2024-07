Trenitalia: bus sostitutivi tra Pontassieve e Figline Valdarno

Da lunedì 5 fino a lunedì 19 agosto la linea ferroviaria lenta da e per Firenze sarà interessata da interruzioni a Pontassieve e a Figline Valdarno. Sono infatti in corso a Rignano importanti lavori a cura di Rfi per il consolidamento strutturale del viadotto in muratura e di sostituzione delle travate metalliche in prossimità della stazione ferroviaria. In particolare Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS) eseguirà i seguenti lavori di manutenzione infrastrutturale:

dal 5 al 19 agosto sono in programma lavori per la sostituzione del ponte metallico di circa 10 metri ed il consolidamento e l’impermeabilizzazione del viadotto ferroviario a 11 arcate, nell’ambito della stazione di Rignano sull’Arno tra Pontassieve e Figline Valdarno sulla linea Convenzionale Firenze - Roma. L'investimento complessivo ammonta a circa 6 milioni di euro.

dal 12 al 23 agosto sono in programma lavori di manutenzione straordinaria del viadotto Paglia nei pressi di Orvieto tra Chiusi e Orvieto sulla linea Direttissima Firenze - Roma. L'investimento complessivo ammonta a circa 2 milioni di euro.

Durante i lavori è prevista una riprogrammazione con modiche di orario, variazione dei tempi di percorrenza e cancellazioni per alcuni treni ad Alta Velocità, Intercity e Regionali. In queste due settimane di stop della circolazione dei treni sono stati organizzati bus sostitutivi da Trenitalia. Per i cittadini di Rignano la fermata è alla palina TLP sulla Regionale 69 a San Clemente. Considerando le difficoltà anche per raggiungere tale località, l’amministrazione comunale ha chiesto da subito di avere la possibilità di collegamenti diretti da Rignano a Pontassieve e Figline e viceversa.

Le richieste sono state accolte e sono stati organizzati bus sostitutivi anche in partenza/ritorno da/a Rignano capoluogo. Sebbene il numero delle corse sia limitato, è comunque un’opportunità in più per i cittadini. La fermata sarà in Piazza XXV Aprile.

"Sono lavori importanti e necessari- ha dichiarato l’assessore ai trasporti Silvia Meli- e i tempi ad oggi sono stati rispettati. Si tratta comunque di interventi di grande impatto per il nostro paese. Vogliamo ringraziare la Regione Toscana e Trenitalia che, a seguito delle nostre richieste, si sono resi disponibili e si sono attivati per fornire ai cittadini di Rignano dei bus sostitutivi in più, e quindi un' ulteriore soluzione in questi 15 giorni di sospensione del traffico ferroviario”.