Bus guasto in via Ponte alle Mosse, traffico in tilt

Il mezzo era al centro della carreggiata ed è stato quindi obbligatorio chiudere il tratto di strada

Un bus questo pomeriggio è rimasto bloccato in via Ponte alle Mosse nel tratto fra via Benedetto Marcello e via Pierluigi Da Palestrina per una grave avaria al motore. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale.

Il bus si trovava al centro della carreggiata ed è stato quindi obbligatorio chiudere il tratto di strada al traffico con deviazione su via Benedetto Marcello.

La situazione si è protratta fino alle 17,20 circa, quando il bus è stato portato via con il carro attrezzi.