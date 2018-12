Dal 27 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 al cinema La Compagnia con tutta la famiglia, per vedere o rivedere i più bei film d'animazione targati Disney

Si chiama Buon compleanno al topo più famoso dei cartoons, ed è dedicata ai novant'anni di Topolino: è la rassegna di film d'animazione del cinema La Compagnia di Firenze (via Cavour 50/), che si terrà dal 27 dicembre al 6 gennaio. Dai film storici anni '40 - Fantasia, I tre caballeros e Topolino e il fagiolo magico – fino alle pellicole anni '90 e 2000 - come In viaggio con Pippo eTopolino, Paperino, Pippo, I 3 moschettieri - la rassegna sarà un'occasione per andare al cinema con tutta la famiglia e per far vedere ai più piccoli dei veri e propri capolavori dell'animazione targati Disney. Al bar de La Compagnia verranno preparati, da Opera Catering, in concomitanza con le proiezioni dei film, degli speciali cestini per la merenda dei più piccoli, da gustare in sala, mentre nel grande schermo scorrono le immagini dei film.

Biglietti: 4€ intero / 3€ ridotto con tessera IOinCOMPAGNIA. Film + merenda: 6€.

Programma:

- Giovedì 27 dicembre, ore 10.30, Zio Paperone alla ricerca della lampada perduta 1990

- Venerdì 28 dicembre, ore 17.00, I tre Caballeros, 1944

- Sabato 29 dicembre, ore 10.30, Fantasia, 1940

- Domenica 30 dicembre, ore 17.00, Topolino, Paperino, Pippo – I 3 moschettieri 2004

- Martedì 1 gennaio, ore 17.00, Il Canto di Natale di Topolino, 1983

- Giovedì 3 gennaio, ore 10.30, Fantasia 2000, 1999

- Sabato 5 gennaio, ore 10.30, In viaggio con Pippo, 1995

- Domienca 6 gennaio, ore 17.00, Il principe e il povero 1990 eTopolino e il fagiolo magico 1947.