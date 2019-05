Bundu: "La sinistra è viva, faremo una bella opposizione"

La candidata di SI al 7%: "Qui a Firenze c'è la volontà di arginare le destre. Il nostro è un laboratorio che spero continui anche in altre parti del Paese"

(DIRE) Firenze, 27 mag. - "Dopo i risultati delle europee a dir poco deludenti per la sinistra, diciamo che qui a Firenze abbiamo visto che c'è stata la volonta' di arginare le destre. Dunque un risultato non male, siamo abbastanza contenti". Lo sottolinea Antonella Bundu, candidata della sinistra, raggiunta la sala stampa allestita a Palazzo Vecchio in occasione delle amministrative. In tarda serata, a scrutinio non ancora del tutto terminato, aveva totalizzato il 7,11%. A Firenze la sinistra radicale "è stata più unita e questo ci ha premiato. Il nostro e' un laboratorio che spero continui anche in altre parti del Paese". Ora "faremo una bella opposizione, in continuità con quella fatta dai consiglieri precedenti. Continueremo in quella direzione".

Infine Bundu si sofferma sui risultati alle europee della Lega che "dovrebbero preoccupare tutti. Perche' il messaggio con sfumature neo fasciste era chiaro, apprezzato dagli elettori".