Bulli da tastiera querelati dai vigili: 7000 euro devoluti al Meyer

ph Facebook sindaco Giulia Deidda

Santa Croce sull'Arno: il sindaco Giulia Deidda racconta su Facebook una bella storia

Il sindaco di Santa Croce sull'Arno, Giulia Deidda, posta sul proprio profilo Facebook una storia molto interessante che riportiamo. "Molti di voi ricorderanno un video postato su fb diverso tempo fa, da un cittadino che aveva ripreso i nostri agenti di polizia municipali impegnati in un controllo nei suoi confronti, sotto al quale erano comparsi nel giro di pochi minuti commenti offensivi nei confronti della Polizia Municipale, che stava semplicemente svolgendo il proprio mestiere. Oggi quei commenti hanno portato nelle casse dell’ospedale pediatrico Meyer 7000 euro, i soldi, cioè, che i bulli da tastiera querelati hanno dovuto versare al Comando di Polizia Municipale del nostro comune e che i nostri agenti hanno deciso di devolvere in beneficienza. A tutto il nostro Comando - prosegue il sindaco - vanno i miei complimenti e il mio grazie, non solo per il bel gesto nei confronti dell’ospedale Meyer ma anche per la volontà di aver intrapreso l’azione di querela nei confronti di chi commentò quel video, con rabbia, rancore e offese gratuite. Non si può e non si deve passare sempre sopra a tutto, perché tutti i lavoratori hanno il diritto di svolgere il proprio mestiere senza essere derisi o offesi e perché se ognuno di noi si mostrasse intransigente nei confronti dell’odio a cui ci stiamo abituando, saremmo sulla strada per costruire una società migliore. Bravi davvero, siamo orgogliosi di voi, perché tutti insieme, compatti, avete dato una lezione di civiltà ai nostri cittadini, e anche questo significa prendersi cura della sicurezza di un paese!", conclude Giulia Deidda.