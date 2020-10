Bruxelles, uscita la nuova edizione dello Speciale Europa

Il numero di ottobre della newsletter dedicata alle notizie dalla Ue su Coronavirus ed economia

E' uscita la nuova edizione di ottobre, la numero 17, della newsletter curata dall'ufficio di Bruxelles della Regione Toscana.

Lo speciale è uno strumento di aggiornamento semplice e diretto, pensato per informare cittadini e attori del territorio toscano in merito alle opportunità e iniziative più significative promosse dall'Unione Europea in relazione al Coronavirus e al rilancio dell’economia.

Qui lo speciale