Bruno Canino solista dell’Orchestra Fiorentina

Si rinnova la collaborazione tra Bruno Canino e l’Orchestra da Camera Fiorentina. Tra i maggiori pianisti italiani di tutti i tempi, Canino affiancherà l’Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Giuseppe Lanzetta, domenica 10 e lunedì 11 ottobre (ore 21) all’Auditorium Santo Stefano al Ponte di Firenze.In programma due opere mature di Wolfgang Amadeus Mozart: potremo apprezzare le doti di Bruno Canino nel “Concerto per pianoforte e orchestra K 595”, pagina in cui s’intersecano il carattere interiore dei motivi melodici, la complessa organizzazione dei movimenti e, nel finale, l'uso di temi "pastorali".

A seguire la “Sinfonia in sol minore n. 40”, forse l’opera più conosciuta del genio di Salisburgo, quasi un Mozart profeta del secolo successivo, affacciato sugli abissi dell’instabilità sentimentale romantica. L’apertura dei concerti è riservata, come di consueto, a un brano di un autore contemporaneo, il compositore e docente Andrea Portera.

Allievo di Vincenzo Vitale ed Enzo Calace per il pianoforte, e di Bruno Bettinelli per la composizione, Bruno Canino vanta oltre 60 anni di carriera, durante la quale ha collaborato con artisti come Cathy Berberian, Severino Gazzelloni, Itzhak Perlman, Salvatore Accardo, Uto Ughi, András Schiff e Viktoria Mullova.

Si è dedicato in particolare alla musica contemporanea, lavorando, fra gli altri, con Pierre Boulez, Luciano Berio, Karlheinz Stockhausen, György Ligeti, Bruno Maderna, Luigi Nono, Sylvano Bussotti, di cui spesso ha eseguito opere in prima esecuzione. Ha suonato sotto la direzione di Abbado, Muti, Chailly, Sawallisch, Berio, Boulez, con orchestre quali la Filarmonica della Scala, Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Berliner Philharmoniker, New York Philharmonic, Philadelphia Orchestra, Orchestre National de France.Ha insegnato al Conservatorio di Milano per 24 anni e, a una corposa discografia - Debussy, Casella, Mozart, Chabrier, Bach… - si aggiungono due libri, “Vademecum del pianista da camera” e “Senza musica”, in cui svela, con ironia arguta, i retroscena della professione di musicista.

