Brunelleschi Hotel nella 50 Top Italy Luxury

50 Top Italy Luxury premia il meglio dell’Italia per il 2022: Hotel, Relais, Residenze di Charme, che al proprio interno abbiano anche un ristorante di alto livello e un servizio food&beverage di standard elevato.

Sempre più prestigioso il traguardo raggiunto dall’Executive Chef del Ristorante Santa Elisabetta 2 stelle Michelin Rocco De Santis che, grazie alla sua raffinata cucina e alla professionalità dello staff, pone il Brunelleschi Hotel al 9° posto tra le strutture di lusso più esclusive d’Italia.

50 Top Italy Luxury ha premiato lo scorso 10 ottobre, nel corso di una diretta streaming, il meglio per quanto concerne l’ambito dell’ospitalità di lusso, con una graduatoria stilata seguendo i parametri e lo stile delle iniziative 50 Top: cucina in grado di soddisfare anche il palato del gourmet più esigente, servizio in sala, livello della colazione, bellezza della struttura, grado dell’accoglienza, personale adibito alla cura della clientela; e, ancora, elementi extra come aperitivi, room service, possibilità di usufruire di aree dedicate a wellness e beauty.

Tutti fattori passati al vaglio da un panel di alto profilo, costituito da esperti enogastronomi con una particolare sensibilità verso il mondo del lusso. Agli elementi che costituiscono la squadra di giudici è stato chiesto il vincolo di riservatezza e anonimato, oltre al pagamento del conto, altro dogma del gruppo Top 50. Al termine del primo giro di visite si è proceduto ad un nuovo sondaggio che ha fornito la classifica definitiva e che ha visto assegnati i premi speciali, anche questi molto attesi.

Un altro prestigioso riconoscimento per il Brunelleschi Hotel di Firenze. Rocco De Santis è un leader che crede nella sua visione e nel suo staff, e ha avuto la capacità, in questi quattro anni, di trasmettere le sue idee ed entusiasmo ai collaboratori. Come tutti i vincenti, De Santis crede molto nel lavoro di squadra e nella dedizione costante e ottimista, che sono di casa al primo piano della Torre bizantina della Pagliazza e in tutto l’albergo. Non manca mai di esprimere gratitudine e stima nei confronti della Direzione dell’albergo e di tutto il personale: Alessandro Fe Maitre, Lorenzo Paoli Sommelier, Francesca Benedettelli Pastry Chef e Fabio Silla Sous Chef.

In primis l’ambientazione d’eccezione, storica e di charme è ciò che colpisce e conquista i clienti del Ristorante Santa Elisabetta. Subito dopo, il Menu li sorprende, li emoziona, completato da una Carta dei Vini che è una ricerca continua. Non ultimo, viene molto apprezzato il servizio, discreto e accurato: la sala è vista infatti quale estensione dello Chef nel completamento del piatto, tanto che alcune proposte vengono perfezionate al tavolo dell’Ospite.

La raffinata sintesi tosco-campana della cucina dello Chef, che porta profumi e sapori di mare e di costiera nel centro di Firenze, è valorizzata da una location unica al mondo, dall’atmosfera intima ed esclusiva della sala, da un servizio colto e attento: tutti elementi che contribuiscono a creare un’esperienza multi-sensoriale.

Il Brunelleschi Hotel è stato insignito, negli anni, di numerosi riconoscimenti tra cui del premio “Top Luxury Boutique Hotel in Europe” da Luxury Travel Advisor assegnatogli a maggio 2020, unico albergo italiano ad aver vinto il premio a livello europeo . È stato inoltre premiato e inserito lo scorso febbraio da Travel + Leisure, la prestigiosa rivista americana, tra i 500 migliori hotel in tutto il mondo ottenendo il riconoscimento annuale T + L 500.