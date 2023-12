Boxe e Coro: due nuovi interventi complementari a Casa Parkinson

Esercizio fisico ma anche musica e canto per arginare il Parkinson. Sono due i nuovi interventi complementari attivati a Casa Parkinson e che stanno ottenendo un notevole successo: la boxe ‘senza contatto’ ed il coro si aggiungono all’arte e alla danza già presenti.

La boxe è una disciplina che richiede equilibrio e coordinazione, due elementi fondamentali per chi è colpito dalla malattia di Parkinson. Due appuntamenti settimanali di sessanta minuti dove gli allenamenti sono personalizzati per affrontare le sfide fisiche uniche di ogni combattente. L’iniziativa è ripartita grazie alla collaborazione avviata dal Fresco Parkinson Institute e dalla AUSL Toscana Centro con i Rossi del Calcio Storico Fiorentino, presso la cui palestra si svolgono le lezioni.

I due insegnanti che si sono resi disponibili per il progetto sono Massimiliano Petragallo, che è il Capitano dei Rossi, e Luca Borselli, calciante dei Rossi, entrambi anche esperti istruttori di boxe. A fare da trainer ai nuovi istruttori è stato Alex Montaldo, esperto internazionale nella boxe adattata ai parkinsoniani e insegnante nelle palestre di New York e San Francisco da lungo tempo per l’associazione StoPD, giunto a Firenze da New York proprio con questo obiettivo.

Per quanto riguarda il coro, le lezioni si svolgono una volta alla settimana presso gli spazi della Casa della Musica-Sonoria e sono state affidate a due musicisti: il Maestro Francesco Novelli, pianista del Maggio Musicale Fiorentino e alla figlia violoncellista Giulia Novelli. Il laboratorio di canto corale è un intervento complementare che ha dimostrato di migliorare le performance logopediche dei pazienti in particolare il tono della voce, la capacità di eloquio agendo sul ritmo ed il volume, nonché dell’espressione facciale che sono alterati in questa malattia. Le ricadute positive di tali effetti sulla capacità comunicativa dei pazienti conducono ad un miglioramento del tono dell’umore e della qualità̀ della vita laboratori iniziati a settembre 2023 sono stati possibili anche grazie al generoso supporto dell’Associazione “Quelli di Pratolino”.

Progetto Casa Parkinson

Il progetto Casa Parkinson nasce nel quartiere 4 dell’Isolotto dalla partnership pubblico/privato tra l’AUSL Toscana Centro e la Fondazione Fresco Parkinson Institute Italia ONLUS con la collaborazione di Fondazione Santa Maria Nuova. Tale progetto è supportato anche dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, dal Comune di Firenze e dalla Società della Salute