Abusivismo commerciale a Firenze: il ritrovamento da parte degli Reparto Antidegrado della Polizia Municipale in San Lorenzo

Borse e cinture contraffatte nascoste in un tombino. È quanto hanno trovato ieri pomeriggio gli agenti del Reparto Antidegrado nella zona di San Lorenzo. Le pattuglie in borghese stavano effettuato un controllo quando, in via dell’Ariento, hanno notato il coperchio di un tombino leggermente rialzato. Si sono quindi diretti verso il chiusino e prima di riposizionarlo l’hanno dato un’occhiata all’interno. Hanno così scoperto un sacco di plastica contenente cinque borse e tre cinture contraffatte di note griffe destinata presumibilmente al commercio abusivo. La merce è stata sequestrata.