Borgo Santa Croce: da mercoledì i lavori di riqualificazione

Per marciapiedi e carreggiata sarà utilizzata la pietra. Lavori per illuminazione pubblica in via di San Quirichino e l’installazione di un pilomat in via dei Banchi. Ecco gli interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine

Inizieranno mercoledì 15 luglio i lavori di riqualificazione di carreggiata e marciapiedi in Borgo Santa Croce. Dopo gli interventi sui sottoservizi effettuati da Publiacqua, adesso è la volta del rifacimento in pietra di strada e marciapiedi. Il cantiere inizierà da quest’ultimi, interessando un lato alla volta, per poi spostarsi sulla carreggiata. I lavori saranno articolati in fasi, dureranno quattro mesi e prevedono la chiusura della strada a tratti e il doppio senso di circolazione in via Magliabechi.

Lavori per illuminazione pubblica in via di San Quirichino e l’installazione di un pilomat in via dei Banchi. Ma anche un nuovo allaccio alla rete idrica in via di Montughi e uno scavo per la posa d fibra ottica in via Faentina. Sono solo alcuni dei principali lavori che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine.